Mbappé pone en duda continuidad en PSG: ‘Algún día me iré’

Kylian Mbappé es actualmente uno de los jugadores más cotizados en el fútbol internacional y cada temporada se abre la posibilidad de que salga del PSG, club en el que es la máxima estrella.

El francés ha estado en la órbita del Real Madrid de manera constante y aunque ha tenido guiños hacia el merengue, el jugador siempre ha decidido continuar en el conjunto parisino.



Ahora, en una entrevista a la revista ‘GQ’, Mbappé habló de su futuro y lo que le espera, aunque sembró de nuevo dudas sobre su presencia en PSG.



“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol se han ido de Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es lo normal. Es el ciclo de este deporte y en algún momento me tocará irme. Estos cambios no me preocupan y simplemente estoy pensando en continuar mi carrera siguiendo mi propio camino", dijo Mbappé.



De igual manera, confesó que quisiera jugar los Juegos Olímpicos en su país, pero sabe que no depende de él esa decisión, pero si lo conceden el permiso, lo disputará.



He llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me dejaran hacerlo, lo haría. Iría con mucho gusto, pero si no es posible lo entendería. Para cualquier deportista los Juegos Olímpicos tienen un lugar especial y yo ya quería ir a Tokio porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa", finalizó.