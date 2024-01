Quieren garantías: la condición que le puso Real Madrid a Mbappé

Parece que el caso Kylian Mbappé y Real Madrid está en sus últimos seis meses. El cuadro blanco hará una operación final y definitiva por el futbolista francés para que finalmente vista la camiseta del cuadro Merengue. De no darse su fichaje centrarán sus esfuerzos en otros objetivos.



El ultimátum de parte del equipo presidido por Florentino Pérez es claro. Mbappé debe decidir su futuro en este mismo de enero. Esto para que no se dé lo ocurrido en 2022 cuando el jugador lo tenía hecho con el Madrid y terminó renovando con el PSG.



Pues bien, este martes el diario francés ‘L’Equipe’ publicó que el cuadro blanco pese a que dio una fecha límite no presionará al jugador, pero que no esperará hasta final de temporada para conocer si contará o no con Mbappé.

"Sería suicida (presionarle) cuando ahora tenemos toda la libertad y todo el final de temporada para entendernos con él", comenta el diario francés.



Por su parte, el Madrid habría puesto una condición al galo y es darle garantías por escrito al club, en caso de que la respuesta final sea unirse al cuadro de Carlo Ancelotti para el otro año.



Vale resaltar que en Francia creen el Madrid está convencido de que Mbappé ahora sí quiere salir de París y unirse al Madrid en junio y además señalan que su futuro se desvelará de esto se dará antes de los octavos de la Champions, justamente en un mes, ¿En qué terminará esta novela que lleva más de seis años?.