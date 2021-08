PSG no se deja tentar: respuesta a última mareadora oferta por Mbappé

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, habló de Kylian Mbappé. Casi que no habla de mucho más, ahora que falta tan poco para el cierre del mercado de verano (31 de agosto).

El presidente del club francés habló con en L'Equipe en Estambul, tras el sorteo de la Champions League, y horas después de que se anunciara una alucinante oferta por el joven maravilla de ¡170 millones de euros!



"La postura del club está clara, nada ha cambiado, todo sigue igual, no lo cambiaremos ni lo repetiremos", comentó el directivo



Quedan menos de seis días para el cierre de la ventana de verano pero, al parecer, los franceses no tienen prisa ni necesidad de dinero, y podrían sentirse más tentados a mantener un tridente con el joven campeón mundial, Neymar y Messi, que a dejarlo salir para fortalecer al Madrid. La ventaja de no necesitar imperiosamente el dinero...



Todavía quedan unos días para las negociaciones y muchos creen que habrá un esfuerzo más de Florentino Pérez, pero por ahora no hay acuerdo.



Además de ese traspaso, Al-Khelaifi se refirió a otro de los intensos rumores de estos días: el futuro de Cristiano Ronaldo. El anhelo aquel de verlo jugando junto a Messi no se dará, al menos en PSG: "Nunca hemos tenido intención de ficharle", dijo.