Kylian Mbappé, envuelto en otro problema en PSG: ¿Camerino roto?

Kylian Mbappé ha sido dueño de las principales portadas en el tiempo reciente. No solo por su desempeño en el PSG y en la Selección Francia, pues el talento que posee el atacante es admirable por todo el mundo fútbol.

Lo realizado en Catar 2022, específicamente en la final, provocó elogios de todo lado, pese a no lograr la corona nuevamente. De vuelta a la actividad con el PSG, ya encaminado por la Liga, Copa y Champions, el delantero estuvo presente en la goleada contra Puys de Cassel, de la sexta división de Francia.



El detalle que llamó la atención fue que Mbappé portó en campo la cintilla de capitán. En medio de las discusiones, cabe destacar que el protagonismo del atacante en el club va en aumento, de acuerdo al contrato que firmó el año pasado con el PSG, donde estaría hasta 2025, tomando un rol preponderante, en todas las decisiones del equipo.



Pese a las discusiones y presuntos roces con Neymar y Messi, todo indica que a ninguno de los futbolistas les desagrada la idea, por lo que dejaron atrás esas discrepancias. El detalle de la cintilla llamó la atención y Galtier, entrenador del PSG, confirmó que el delantero pasó a ser el segundo capitán del equipo.



En ese lugar estaba el defensor Presnel Kimpembe, quien en redes salió a aclarar un posible disgusto ante esa determinación del club “Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso. Siempre respetaré las decisiones del club”.