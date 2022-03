¿Han perdido la cabeza? Escandaloso salario que PSG ofrecería a Mbappé

Están todos locos. Sin duda habrán perdido la cabeza si es que la información que llega desde Francia es cierta. ¿Hipotecar un club por la obsesión de retener a un jugador? En esas andaría el PSG.

Según el diario 'Le Parisien', ya el entorno de Kylian Mbappé tiene sobre la mesa una oferta final de renovación de su contrato, que vence en junio próximo.



Si Real Madrid o cualquier otro equipo quieren entrar en la puja, básicamente solo les queda tirar de amor por la camiseta, pues en términos salariales va a ser muy difícil igualar a los franceses, quienes habría ofrecido la friolera de 50 millones de euros netos por temporada hasta 2024 y 100 millones de prima por el fichaje.



De esta manera no solamente le cuadruplica lo que hoy percibe (13 millones de euros, según se dice) sino que le da el mensaje que él esperaría: es sobre sus hombros, y de nadie más, sobre quien se construiría el PSG del futuro, pues ya no solo sería mejor pagado del club, por encima de Neymar Jr y Messi, sino el futbolista más caro del mundo.



¿Y por qué esta fijación del club de París? Razones económicas derivadas de otra obsesión, la del trofeo de la Champions League, pero un tema adicional más de fondo: su principal objetivo es que no cambie de escuadra cuando esté en disputa el Mundial de Catar.



La pelota ahora está en terreno del 'joven maravilla'. Habrá que ver si cede al dinero, que compra al mejor equipo del planeta, o a un proyecto en el que encaje bien y gane, aunque no sea necesariamente el centro de un proyecto.