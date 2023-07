A alistar la billetera: esto costaría fichar a Kylian Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé está cada vez más lejos de PSG. El club le dio un ultimátum el pasado viernes ya que lo descartó para la gira de pretemporada que hará el club en Japón y deberá seguir entrenando con los jugadores descartados en el nuevo centro de entrenamiento del equipo.



El delantero francés fue descartado ya que no ha aclarado su futuro ya que el jugador no quiere renovar mientras que el PSG le pide renovar para seguir en el club.



Esto ha apresurado la salida del atacante del equipo que no le hacen falta pretendientes ya que lo busca el Real Madrid y varios clubes de la Premier League y la Liga Árabe.

Pues bien, pese a tener un año de contrato restante en el PSG, el traspaso por Mbappé no le saldrá nada barato al club que lo fiche.



De acuerdo al observatorio del fútbol CIES, el traspaso del jugador estará entre los 163 millones de euros, pero se podría llegar a los 180 millones por él.



Esta estimación se disparará a los 261 millones en caso de que la vinculación del jugador fuese de tres años o más, cifra que dan los portales ‘Transfermarkt’ y ‘Football Benchmark’.



Desde ahí, se añadirá su salario, el cual debe acordar con el club al que llegue, pero actualmente el futbolista percibe unos 70 millones al año, una cantidad que acordaron PSG y Mbappé en 2022.



Además, se tendrá que pensar en los valores por cumplir objetivos entre otras cuestiones por lo que la operación podría rondar más de 400 o 500 millones de euros.



Ante esto, el Madrid, la Premier y Arabia serían los únicos que puedan costear la que seguramente será la transferencia más importante del último tiempo.