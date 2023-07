Kylian Mbappé, ‘crucificado’ en el PSG: está en peligro su temporada

Kylian Mbappé será protagonista de la nueva novela en el mercado de fichajes. Su contrato con el PSG terminará en un año, fecha pactada luego del otro problema que hubo el año pasado, cuando dejó plantado al Real Madrid, como agente libre y firmando la extensión de contrato con los parisinos a última hora.

El inicio de una nueva temporada será crucial, para que Mbappé y el PSG lleguen a un acuerdo. En la firma del año pasado se pactaba una fecha determinada para activar la renovación hasta el 2025. Sin embargo, el atacante parece estar decidido a cumplir su contrato hasta 2024 y marcharse como jugador libre.



La presión mediática de Al Kelaifi ha sido el ‘arma’ para llevar indirectamente obligado al jugador a firmar y activar esa renovación. Parece no haber movimientos en ese aspecto y la determinación está clara, no renovar o habrá consecuencias.



Mbappé se quedó fuera de la gira del club por Japón, además, no es parte de la publicidad del club en esos duelos en territorio asiático. El camino parece claro, dos opciones que deberá analizar. De acuerdo a información de Le Parisien, medio cercano a la interna del club, ya hubo comunicación con el entorno del jugador.



Así lo informó el periodista Andrés Onrubia Ramos “El PSG ya le ha comunicado al entorno de Kylian Mbappé que, si el jugador no renueva o no acepta ser vendido, se pasará toda la próxima temporada en la grada. La única posibilidad de que vuelva a jugar es aceptando una renovación”.