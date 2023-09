Bombazo sobre la bocina: PSG confirmó a Randal Kolo Muani

El PSG ha rotó el mercado de fichajes sobre la bocina. Y es que el cuadro parisino ha confirmado el traspaso más importante del día que es el del atacante francés, Randal Kolo Muani.



El delantero llega al cuadro parisino por 75 millones de euros fijos más 15 millones en variables y firmó su contrato hasta 2028.



Kolo Muani es el onceavo fichaje del PSG en esta temporada y conformará un triplete ofensivo totalmente francés ya que jugará al lado de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El fichaje del francés se fue complicando a lo largo del día ya que el Frankfurt pedía hasta 110 millones de euros por el jugador, una cantidad inalcanzable para el PSG. De igual manera, el club alemán hizo lo posible para no dejarle salir ya que no encontraron recambio.



No obstante, a falta de cuatro horas para el final del mercado, parisinos y alemanes retomaron conversaciones y finalizaron el acuerdo, más porque el jugador ya se había declarado en rebeldía y quería salir del club, por lo que el Frankfurt no quería que el francés se quedará al menos hasta enero.



Vale señalar que el galo llega al PSG gracias a su gran rendimiento durante la temporada pasada donde anotó 26 goles en 50 partidos jugados en todas las competiciones con Frankfurt.