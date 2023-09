Real Madrid: el ‘9’ no tendrá dueño por primera vez en su historia

Finalmente, la camiseta número 9 del Real Madrid no tendrá dueño por primera vez en su historia. Desde que Karim Benzema abandonó el club el pasado mes de junio se buscaba alguien que cubriera ese dorsal, pero al final no se fichó a nadie.



Se suponía que la camiseta iba a estar reservada para Kylian Mbappé, pero el atacante francés finalmente ha decidido quedarse en PSG por una temporada más, por lo que el ‘9’ no tendrá dueño esta temporada.



De igual manera, Joselu, único delantero que fichó Real Madrid para esta temporada optó por escoger el 14 ante la posibilidad de que el club fichara a una estrella que llevara el ‘9’.

Con esto mencionado, se da inicio a una temporada sin un número ‘9’, un dorsal mítico en el Madrid que han llevado nombres como Alfredo Di Stefano, Amancio Amaro, Santillana, Laurie Cunningham, Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, Luis Enrique, Fernando Hierro, Iván Zamorano, Davor Suker, Fernando Morientes, Ronaldo Nazario, Roberto Soldado, Javier Saviola, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Ante esta ausencia del ‘9’, Carlo Ancelotti ha optado por poner de delanteros a Rodrygo, Vinicius y Joselu en un rombo en donde también entra en ataque Jude Bellingham.