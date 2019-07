Zidane, contundente sobre Gareth Bale: 'Si se va mañana será mejor'

Al técnico francés Zinedine Zidane parece que se le acabó la paciencia con el galés Gareth Bale o, por lo menos, así parecerían darlo a entender sus declaraciones posteriores al partido en el que Real Madrid cayó frente a Bayern Múnich por 3-1 en la gira de pretemporada de los merengues por Estados Unidos.



“Gareth Bale no jugó hoy porque está muy cerca de irse. Esperamos que deje pronto el equipo, si esto sucede mañana, sería mucho mejor. Estamos trabajando para concretar su transferencia a un nuevo equipo”, sentenció el francés en rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio NRG de la ciudad de Houston.



“No es nada personal. No tengo nada en contra de Bale, pero tomo decisiones. Llega un momento en el que hay que cambiar. Y es bueno para todos su salida. La salida es la decisión del entrenador y también del jugador, que conoce la situación", puntualizó.



Los detalles de la transferencia de Bale aún no han sido develados, pero lo cierto es que Bale no tiene lugar en el equipo merengue y esto ahora es más claro que nunca. De igual manera, tampoco se conoce qué equipos están cerca de la transferencia, pues aunque se estipulaba que el galés podría ser parte de un canje con Manchester United por Paul Pogba, esto no sería lo que sucedería.



Real Madrid jugará su próximo partido amistoso el 23 de julio, donde enfrentará a Arsenal de Inglaterra, club que derrotó a Fiorentina en la noche del sábado.