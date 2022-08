Xavi elogia al plantel: aplausos para Baldé, Lewandowski y Koundé

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que Jules Koundé "puede marcar una época", después del debut del defensa francés y de que su equipo venciera por 4-0 al Valladolid en el Spotify Camp Nou.



“He pensado que Koundé debía ser más posicional en el lateral (la posición que ocupó desde el inicio hasta el minuto 60), pero se ha sentido bien y ha subido. Tiene una muy buena salida de pelota”, destacó el técnico azulgrana en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Otro de los protagonistas del partido fue Robert Lewandowski, que firmó dos de los cuatro goles y tuvo opciones de marcar algunos más. “Él está contento, está feliz, se siente a gusto en el equipo. Él tiene la responsabilidad de venir aquí y marcar diferencias, pero es un líder natural y habla mucho con los jóvenes. Tiene una gran madurez futbolística. De momento está espectacular”, dijo Xavi sobre el delantero polaco.



De la misma forma que ante la Real Sociedad, el joven Alejandro Balde volvió a ser el lateral izquierdo titular en detrimento de Jordi Alba. “Balde juega porque lo está haciendo muy bien, hizo una gran pretemporada y por meritocracia se lo merece”, sentenció.



De todas maneras, puntualizó que “a partir del partido ante el Sevilla (el sábado que viene)” el Barça jugará “cada tres días y habrá oportunidades para otros jugadores”. En este sentido, quiso remarcar que “el hecho de que Piqué y Jordi Alba no estén jugando no quiere decir que sean suplentes, otros días serán titulares, tienen que cambiar esta situación”.



A pesar del contundente triunfo ante el Valladolid, Xavi consideró que aunque “el partido fue bastante completo, no fue perfecto” y que hay “cosas a mejorar”. Una de ellas es “elegir mejor el último pase”.



