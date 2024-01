Xavi explota en contra del arbitraje: 'Hay cosas que no cuadran'

Tras haber sumado una nueva victoria ante el Betis 4-2 en condición de visitante, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández manifestó su inconformismo con algunas de las decisiones tomadas por la terna arbitral, que, según el español, estarían afectando en gran medida al conjunto culé.



El exjugador español estuvo pendiente del juego entre Almería frente al Real Madrid, principal contrincante en esta temporada y según Hernández, la victoria del conjunto merengue se dio en buena parte gracias a las decisiones por parte de la terna arbitral.

En medio de la rueda de prensa, Xavi mostró su inconformidad mencionando algunas situaciones que los estarían afectando. “Me acuerdo del penalti de Getafe, el clamoroso a Raphinha en Vallecas y el gol de Joao Félix en Granada . Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95’ que no salen de cruz pero hay que seguir trabajando. Este es el camino", añadió



Así mismo agregó que, “Si hablamos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije que va a ser muy difícil ganar esta liga. Hay cosas que no controlamos".



Por ahora, los jugadores del conjunto blaugrana se preparan para el próximo encuentro este miércoles 24 de enero frente al Athletic Club correspondiente a los cuartos de final de la Copa Del Rey, mientras en LaLiga se mantienen con 44 puntos en la tercera posición a siete y ocho puntos del segundo y primer lugar que lo ocupa Real Madrid y el Girona, respectivamente.