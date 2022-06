Piqué y otra mala noticia: Xavi le aclara su futuro en FC Barcelona

Siguen las malas noticias para Gerard Piqué, quien ha sido protagonistas de escándalos en las últimas semanas: uno por audios que se filtraron sobre su relación con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y los negocios que hacen; y otro, tal vez el más sonado, por la supuesta infidelidad a Shakira y el anuncio de separación con la artista colombiana.



Esta vez se trata de su presente futbolístico y de su futuro en el FC Barcelona, pues el entrenador Xavi Hernández tuvo una charla con Piqué en la que le hizo saber que no entra en los planes como titular del equipo azulgrana para la próxima temporada.



Aunque le quedan dos años de contrato, Piqué no la tendrá fácil en el FC Barcelona, pues Xavi le hizo un reclamó en el que expuso tres puntos muy importantes: su alto salario, sus reiteradas lesiones y su exposición mediática que lo ha distraído en su rendimiento.



Según medios españoles, en la reunión de Xavi con Piqué, realizada hace varios días, el técnico le pidió dedicación exclusiva como jugador del club; lo quiere fuera de cualquier clase de escándalos, rumores de fiestas, y lo necesita con comportamiento intachable, porque su estatus dentro del club ha cambiado para mal.



Además preocupa la tendinopatía que arrastra Piqué, lo que lo deja fuera de su zaga titular, en la que estarían peleando por un puesto el uruguayo Ronald Araujo, el español Eric García y el danés Andreas Christensen, que llegará libre este verano desde el Chelsea, aunque no se haya oficializado la operación.



Finalmente, a Piqué le piden una rebaja salarial, pues no debería cobrar como estelar si ya no lo es.