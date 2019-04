Villarreal culpa a grandes equipos de España por robarle canteranos

Villarreal empató por 4-4 contra Barcelona este martes, a pesar de ir arriba en el marcador por 4-2. Sin embargo, luego de la igualdad, el presidente del club, Fernando Roig, denunció públicamente a grandes equipos de España, como Barcelona y Atlético de Madrid, por robarle a los canteranos del cuadro amarillo.

"Hoy (martes) teníamos cuatro jugadores con ficha del filial. Mientras no nos roben jugadores... Porque cada año nos roban los grandes equipos. Tenemos la mejor cantera de España, por eso vienen todos los equipos a robarnos jugadores. Aquí lo denuncio. Me parece fatal que los grandes equipos vengan a robarnos jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a profesional, eso que conste y que se quede ahí. Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, uno cada uno", comentó el presidente.



El principal problema empieza debido a que desde los 16 años se pueden hacer contratos profesionales con jugadores, antes no. Por lo tanto, la molestia existe ya que, según el presidente, algunos clubes 'seducen' a sus futbolistas y se los llevan antes de poder contratarlos con Villarreal.



Germán Valera era uno de los jugadores que estaba en Villarreal, pero que luego salió a jugar con Atlético de Madrid, equipo con el que ahora tiene un contrato y juega la Youth League. Nico Serrano fue otro futbolista que, por su parte, pasó primero por Osasuna, pero finalizó con el Athletic.