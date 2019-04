Diez conclusiones del Barcelona tras su empate 4-4 con Villarreal

El empate conseguido por el Barcelona frente al Villarreal, un partido que empezó 0-2, que se convirtió en un 4-2 y que finalizó con un 4-4 después de dos goles en los minutos finales, deja diferentes lecturas a pocos días de su enfrentamiento en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, un partido que será clave en la definición de la Liga de España.

1. Un partido menos, dos puntos menos

En su afán por descontar partidos, el Barcelona se encontró con un inesperado empate en El Madrigal, un encuentro que encarriló muy pronto y que se complicó después. A ocho partidos para el final, el Barça tiene ocho puntos de ventaja.



2. El Barça-Atlético del sábado gana interés

Después de dejar escapar dos puntos, el partido del Camp Nou de la próxima jornada se adivina crucial. Una victoria de los de Valverde dejaría prácticamente finiquitada LaLiga a su favor (11 puntos con 21 por jugarse) y un empate también encarrilaría el nuevo campeonato azulgrana, mientras que una derrota abriría un poco el abanico.



3. Pese a las dudas, el Barça no pierde desde noviembre de 2018

El Barça estuvo a punto de dejarse ante los de Javier Calleja los tres puntos, algo que no ocurre desde el pasado 11 de noviembre, cuando el Betis ganó en el Camp Nou (3-4). Desde entonces suma catorce victorias y cuatro empates.



4. Las dudas en las rotaciones

Decidió Valverde dar descanso a Messi, Rakitic y Piqué ante el complicado calendario del equipo (sábado, Atlético; miércoles ante el Manchester United en Champions) y el experimento salió a medias. Malcom fue la buena noticia y Umtiti, la negativa.



5. El papel de Malcom

El brasileño ha tenido muy poco protagonismo en su primer año con el Barça. Llegó de forma inesperada, Valverde apenas ha contado con él, pero cuando le ha dado confianza (ayer o la ida copera ante el Real Madrid), casi siempre ha respondido con buenas actuaciones y con goles.



6. El bajo nivel de Samuel Umtiti

La pasada temporada fue la mejor del francés. Brilló con el Barça y se coronó con el Mundial que ganó con su selección, pero los problemas en su rodilla le han lastrado desde entonces, hasta el punto de que su compatriota Clement Lenglet le ha pasado por encima. En el estadio de La Cerámica salió retratado en buena parte de los goles y su equipo echó en falta a Gerard Piqué.



7. La ausencia de Piqué

El central barcelonista, que hasta el partido con el Villarreal había jugado todos los minutos en LaLiga, está en un gran momento de forma. Desde que abandonó la selección española y acumula menos partidos, su físico ha mejorado notablemente. Además su ascendiente en el equipo y en eje defensivo es fundamental. Ayer sin él, el Barça perdió el control ante las dos balas africanas del conjunto castellonense: Ekambi y Chukwueze.



8. Messi, de nuevo al rescate

Jugó la última media hora y pese a que durante muchos minutos no tuvo demasiada incidencia en el juego, al final fue determinante. Anotó el 4-3 en un magistral lanzamiento de falta en el 90, con lo que anotó su séptimo gol de esta manera del curso, su trigésimo segundo en LaLiga.



9. La depresión de Coutinho y de Arthur

Los dos brasileños no viven sus mejores días como azulgranas. El ex del Liverpool abrió el marcador, después de una buena jugada de Malcom, tuvo una ocasión para el 0-3, pero se diluyó con el paso de los minutos, una constante de este curso. Arthur, que había ofrecido muy buenas sensaciones en la primera mitad del campeonato, tampoco está a buen nivel, como ha quedado demostrado en las dos últimas actuaciones (Espanyol y Villarreal).



10. Esperando a Dembélé

El extremo francés sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido de Liga de Campeones ante el Lyon. Entonces se le pronosticaron entre tres y cuatro semanas de baja. Las tres semanas se cumplen justo el día en que el Atlético vista el Camp Nou.