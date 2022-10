Real Madrid se complicó solito: Osasuna fue un dolor de cabeza

El regreso del Real Madrid a la actividad no fue como se esperaba, ni para Carlo Ancelotti, ni para los jugadores, y menos para los aficionados que se acercaron al Estadio Santiago Bernabéu. Y es que, después de seis fechas de puros triunfos y de puntaje perfecto, tropezaron con un empate a un tanto contra el Osasuna. Desde la previa las codas no iban bien, pues Ancelotti confirmó la baja de Thibaut Courtois y en su lugar atajó Andriy Lunin.

Sumado a la noticia de Thibaut Courtois, el nivel de los jugadores no fue la mejor. Aurélien Tchouaméni no fue el francés del derbi madrileño, muy lejos de sus mejores actuaciones en el regreso de Karim Benzema que poca incidencia tuvo a lo largo de los 90 minutos. Osasuna complicó a los 14 minutos con Abde y un disparo cruzado que se quedó en la malla exterior.



Abde era quien ponía entre las cuerdas a la defensa madrileña, pues a los 32 minutos produjo la más clara en un contragolpe que finalizó el marroquí con un remate apenas desviado. Karim Benzema inquietó a los 37’ con un disparo que se fue apenas por un costado. Un primer tiempo gris del Real Madrid en el que el empate estaba acorde con lo visto, David Alaba asistió a Vinícius Jr que sacó un centro con destino al arco y se coló al fondo. Sergio Herrera nada pudo hacer.



Ya en el complemento, entraron Federico Valverde y Eduardo Camavinga por Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos respectivamente. Sobre los 50 minutos, Unai García envió un centro perfecto para Kike García que cabeceó para atrás y descolocó a Andriy Lunin para igualar. Luego Kike tuvo el segundo con un disparo mordido, y el balón se fue apenas por arriba.



El Real Madrid no despertaba, más allá de un remate de Rodrygo fácil para Sergio Herrera, no fue un partido de mucho dominio merengue, pero en un centro a Karim Benzema de Eduardo Camavinga, el artillero controló de manera perfecta y fue empujado por David García. Con el VAR, dictaminaron penalti y expulsión para el defensor central. Sin embargo, Benzema se topó con el travesaño a los 79 minutos.



Inmediatamente, Karim Benzema anotó el segundo tanto tras un pase de Rodrygo, pero se encontró en fuera de juego y no subió al tanteador. Con cambios ofensivos como la entrada de Mariano Díaz por Dani Carvajal, el Real Madrid se fue al ataque. Vinícius Jr sacó un remate que atenazó con seguridad Sergio Herrera. No obstante, no hubo tiempo para más, los madrileños con superioridad numérica tropezaron y son segundos en LaLiga.



Ahora aumentará aún más la rivalidad con el Barcelona en la era Robert Lewandowski vs Karim Benzema. Los culés son líderes con 19 unidades, mismos que el Real Madrid. En la próxima fecha, los blancos visitarán al Getafe, mientras que Osasuna recibirá al Valencia.