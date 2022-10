Ancelotti comparó a Valverde con ídolo inglés y habló sobre las bajas

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, comparó las cualidades del uruguayo Fede Valverde con las del inglés leyenda del Liverpool Steven Gerrard, asegurando que lo "tiene todo para llegar a su nivel, y aún más".



"Tiene muchas cosas de Gerrard, es muy bueno para él que lo comparen con un jugador que tuvo este éxito. Federico tiene todo para llegar a su nivel, y aún más", analizó Ancelotti en rueda de prensa, donde también dejó un halago al brasileño Rodrygo reconociendo que sería titular si la final de la Liga de Campeones se disputase mañana.



El Real Madrid inicia ante Osasuna un maratón de partidos. Hasta nueve en el mes de octubre y un total de doce hasta el parón por el Mundial de Qatar. 'Carletto' ve obligadas las rotaciones y espera que su equipo mantenga el nivel mostrado en el inicio de temporada con pleno de triunfos.



"Es un momento importante de la temporada, jugamos muchos partidos en poco tiempo. Empieza una segunda parte con muchos partidos de Liga y Champions. Tenemos que pensar en rotar jugando cada tres días, tenemos una plantilla fuerte y todos meterán su calidad y compromiso para hacerlo bien", dijo.



"El reto es hacerlo bien en todos los partidos para ir bien en Liga y acceder a octavos de la Champions antes del Mundial. Veo al equipo bien, motivado", añadió.



Coincidió Ancelotti con Xavi Hernández en su análisis del calendario y la necesidad de regularlo: "Me parece bien porque el calendario está muy comprimido, hay muchos partidos. Las instituciones tienen que trabajar juntas para arreglar esto porque es un problema la cantidad del partidos que hay".



Donde no actuó igual fue a la hora de hablar con seleccionador. El técnico madridista dijo que él no ha pedido a ninguno que se cuidasen los minutos de sus jugadores: "Todas las veces que he hablado con seleccionadores es porque me llaman para saber la condición de los jugadores y yo les informo, nada más. Durante el periodo de selecciones no les llamo".



Preocupado con el mes que parará el fútbol de clubes por la disputa del Mundial, Ancelotti ya piensa en cómo va a tratar el regreso de sus internacionales en los últimos partidos del año y los primeros de enero.



"Tras el Mundial no sabemos lo que va a pasar, estamos pensando como manejar la situación de los que vuelven porque tenemos que darles descanso y hasta mitad de enero puede que tengamos que jugar con los que se quedan aquí. También hay que tener en cuenta los que van al Mundial y no van a jugar. Necesitarán descanso, diez días al menos de vacaciones hay que darles, después empezar una especie de pretemporada que realmente no existe pero que descansen", sentenció.



EFE