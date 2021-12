Barcelona sufrió más de la cuenta, pero derrotó al Elche

La era Xavi sigue dando de qué hablar, entre complicaciones, consiguen resultados, pero, muestran esas falencias que los tienen en la parte media de la tabla. Triunfo contra Elche por 3 a 2.



Barcelona sabía que la victoria no se podía escapar, por eso, desde el vamos arrancó a presionar y a tomar la posesión de la pelota, fiel al estilo de Xavi. La diferencia, tratar de buscar verticalidad, aprovechando los espacios que el Elche dejó, pese a plantear una línea de cinco defensores.



Johan Mojica y Helibelton Palacios empezaron como titulares, ubicados por las bandas, para intentar dar salida, pero, Xavi complicó eso, pues por esos sectores ubicó hombres de mucha velocidad. El duelo más repetido fue el de Mojica con Dembelé, donde el francés complicó el panorama, pero, las decisiones tomadas en la última jugada no le permitieron ser más desequilibrante.



Los dos goles del cuadro catalán llegaron rápidamente, primero Ferran Jutgla, que aprovechó un rebote y puso el primero, además, de estrenarse con tanto en partidos oficiales con el cuadro catalán. No pasó mucho para que Gavi armara una jugada por la zona central, enganche y remate al arco, con complicidad del palo, para anotar el segundo de la tranquilidad.



Elche no ofreció mayor peligro en el primer tiempo, apenas con búsquedas e intentos para sofocar al cuadro catalán, que lucía seguro. Sin embargo, todo cambió para el segundo tiempo. Una jugada por la banda derecha fue aprovechada por Tete Morente para rematar y vencer a Ter Stegen, poniendo el descuento al minuto 60.



No pasó más de dos minutos para que la visita marcara la igualdad. Pere Milla anotó el empate sorpresivo, pues el Barcelona bajó las revoluciones y dejó los espacios para que les igualaran en poco tiempo. La jugada la arrancó en recuperación Mojica, cambio de frente y Morente habilitó a su compañero, para que cabeceara solo.



El colombiano Johan Mojica abandonó la cancha, pues unas molestias musculares lo dejaron fuera al minuto 81, visiblemente afectado en la parte de la ingle. El suspenso quedó para el final, pues al minuto 84 el Barcelona entró en la fase de adelantar sus líneas y posicionar a Dembelé por la zona de Palacios.



Una gran jugada armó Gavi con el francés, pared y el canterano habilitó a Nico, que definió, en última instancia, con la punta del pie y mandando el balón al fondo para el tercero que daba tranquilidad en el Camp Nou.