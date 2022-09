Asensio vive un calvario en Madrid: feo gesto delante de Ancelotti

Real Madrid venció en casa al Real Mallorca. Un partido que inició mal para los madrileños con un gol de Vedat Muriqi ganando por lo alto. Con el atrevimiento sudamericano de Federico Valverde, Vinícius Jr y Rodrygo, encaminaron la victoria que terminó sellando Antonio Rüdiger con su primer tanto en la 'Casa Blanca'.



La mayoría de la plantilla vive un gran momento. Real Madrid es líder, y no deja duda de buscar repetir el título ante un FC Barcelona que apreta mucho con Robert Lewandowski como goleador. Sin embargo, no todos tienen la sonrisa en la cara por los 15 puntos de 15 posibles. El mercado de fichajes dejó a Marco Asensio en el conjunto blanco, y la realidad no cambia. Ha sumado minutos en solo dos partidos de la temporada, y contra Mallorca, demostró su inconformismo.

Contra el Celta de Vigo, entró en el segundo tiempo, y ante el Celtic en el debut en a Champions League también ingresó en el complemento. Ante Mallorca, Carlo Ancelotti realizó cuatro variantes, y aunque pudo haber hecho otro cambio, gastó sus ventanas con las entradas de Nacho, Luka Modric, Eduardo Camavinga y Dani Carvajal. Al ver esto, Marco Asensio explotó en ira contra Carlo Ancelotti. La cara en el banquillo lo decía todo, y su gesto de quitarse el peto, tirarlo al césped, pateó una botella, y golpeó el banquillo con fuerza.



Las cámaras lo captaron en el banquillo de suplentes con sus compañeros, y la cara y gestos de brazos cruzados y una mirada desafiante contra el italiano lo decían todo. A Carlo Ancelotti le preguntaron por la actualidad de Marco Asensio, y solo respondió, "estoy de acuerdo con él. Tomo nota". Asensio espera sumar minutos contra el Leipzig en Champions, y en el derbi ante el Atlético de Madrid. Sin Karim Benzema, Ancelotti tendrá que mover sus fichas.



Alineó a Eden Hazard, puso a Rodrygo por derecha y Vinícius Jr por izquierda, que le dieron aún más la razón a Carlo Ancelotti de no contar con Marco Asensio. Los brasileños guiaron la victoria del Real Madrid con asistencias y golazos.