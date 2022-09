Carlo Ancelotti con confianza en delantero: ¿Quién reemplaza a Karim?

El FC Barcelona le metió presión al Real Madrid que sueña con volver al liderato y asumir la cima con puntaje perfecto. 15 puntos de 15 posibles es lo que espera Carlo Ancelotti y sus dirigidos. Con Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati y Ousmane Dembélé, el conjunto azulgrana se apoderó del primer lugar de la tabla que podrá recuperar la ‘Casa Blanca’.

Aunque todo el mundo tenga los ojos en la incapacidad de Karim Benzema, Carlo Ancelotti luce muy tranquilo pese a que el francés se pierda el encuentro contra Mallorca, la Champions entre semana y probablemente el derbi contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.



Para Carlo Ancelotti, no hay ninguna necesidad de buscar un delantero libre, pues tienen al perfecto sucesor para estos compromisos que ya dio de qué hablar jugando como ‘9’ regalando una asistencia y anotando un gol. Eden Hazard se perfila para adueñarse de esa posición, con el objetivo de resurgir en España. En rueda de prensa, Ancelotti blindó al belga, “Hazard lo hizo bien al entrar contra el Celtic. Mañana le voy a poner. Ojalá pueda repetir un gran partido”.



Esta situación le cierra la puerta a Mariano Díaz de suplir al francés y aumenta más las dudas que tiene Carlo Ancelotti con el futuro del hispano dominicano. Ancelotti también habló de las rotaciones, “tenemos muchos datos, físicos y técnicos. Carlo que debo de tenerlos en cuenta, pero sólo son cosas que me pueden confirmar lo que han visto mis ojos. Si mis ojos ven que el jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar; si mis ojos ven que el jugador está bien en el campo y los datos dicen que está cansado, el jugador juega”.



Sin Karim Benzema pierden a un jugador que se desprende del área y sale para apoyar a todas las líneas. El estilo cambiará, “puede que sea una moda de los últimos años. Ahora creo que el fútbol está cambiando poco a poco, hay más verticalidad. En todos los países el fútbol de posesión no está tan de moda como años antes”, mencionó el italiano.



Puntualmente sobre Karim Benzema, el estratega señaló, “no tenemos recambio porque es el mejor delantero del mundo, no hay un sustituto de Karim en el mercado, pero se puede suplir con otros jugadores con distintas características”, como será el caso de Eden Hazard.



Sobre una posible dependencia en Karim Benzema, explicó, “ojalá la tengamos, porque significaría que marca muchos goles. El año pasado es nos ayudó a tener éxito. Si no la tenemos, ojalá la tengamos de Vinícius o Rodrygo. Es un aspecto positivio, no negativo. Este equipo tiene mucha calidad delante, con Vinícius, Rodrygo, Hazard y Asensio, y creo que Mariano nos puede ayudar en algunos partidos porque es un delantero muy potente. Tenemos recursos para alargar esta racha de goles”.



Afirmó que con Eden Hazard no habrá un cambio de sistema, “no, no. Cuando entró Hazard en el partido contra el Celtic tuvimos el mismo sistema. Puede que Hazard no tenga la racha de goles que Karim porque hace mucho tiempo que no juega. No le voy a pedir que marque goles, sino que no juegue, como contra el Celtic, y mantener una buena actitud ofensiva. No tenemos que perder las buenas rachas que tenemos delante, combinando bien, con movilidad… eso no tiene que cambiar”.



También habló sobre el estado físico de Thibaut Courtois y especificó detalles en la lesión de Karim Benzema, “Courtois ha tenido un pequeño problema en la rodilla, pero se ha entrenado normalmente. No ha entrenado en los últimos dos días por molestias, pero mañana va a jugar. A Karim no le vamos a forzar, veremos si juega el derbi. Si no lo hace, no irá con Francia”. Agregó, “Karim tuvo un pequeño problema contra el Celtic, como el año pasado en diciembre y lo suplimos bien. Sin él, el equipo jugó muy bien contra el Celtic, sobre todo en la faceta ofensiva. Ojalá se pueda repetir mañana”.