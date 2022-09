Carlo Ancelotti y Real Madrid: conforme con el equipo y sus altas

Un arranque más que esperanzador y que ilusiona para el Real Madrid. Sin Carlos Enrique Casemiro, Carlo Ancelotti ha logrado encontrar su medular variando con Toni Kroos entre titular y suplente, Aurélien Tchouaméni, y Luka Modric. 12 puntos de 12 posibles para el club dirigido por el estratega italiano hacen pensar que puede repetir el título liguero.

No fue un mercado tan rutilante con Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger porque Carlo Ancelotti ha estado más que contento con su plantilla y mantiene no necesitar más jugadores en el club. Los capitalinos vencieron por la mínima diferencia al Real Betis Balompié para asegurar la punta en la tabla general con puntaje perfecto. En la rueda de prensa, Ancelotti habló sobre sus altas, las sensaciones de regresar al Santiago Bernabéu y más.



Después de tres partidos jugando en condición de visitante, Real Madrid volvió a casa. Carlo Ancelotti dio sus precisiones, “buenas sensaciones. Hemos pasado momentos buenos en el Bernabéu el año pasado y esperamos que sea igual esta temporada. Es un partido complicado ante un rival que va a competir. A ver si nos sale bien”.



Continuando por esa misma línea de jugar en el Santiago Bernabéu, mencionó, “nuestra idea no cambia, queremos mantener la misma identidad. En casa queremos ser más intensos y agresivos, pero no cambia nuestra identidad. El Betis está en buena dinámica y con confianza, pero nosotros estamos bien. Ahora empieza la temporada porque empezamos a jugar cada tres días, pero la plantilla está lista”.



Sobre esa noción de ser favoritos, Carlo Ancelotti explicó, “cada temporada tiene su dinámica, creo que la Liga va a ser más competida. Y la Champions no tiene favorito aún, depende de lo que pase en marzo o abril. Nosotros tenemos menos dudas que año pasado a estas alturas, tenemos una plantilla muy buena en todas las posiciones y vamos a competir y a luchar”.



Ha sorprendido en los últimos dos partidos la no inclusión de Eden Hazard como titular o en algún momento del juego. Sobre el belga explicó, “no está tocado, está trabajando bien. Tres partidos no bastan para una evaluación. Estoy seguro de que va a tener un papel importante esta temporada”.



Aurélien Tchouaméni se ha convertido en una pieza importante para Carlo Ancelotti y para el Real Madrid. Ancelotti afirmó su importancia en la cancha, “por características es el jugador más indicado para esa posición, pero Camavinga ha jugado ahí y Kroos es muy fiable. Depende de cómo queramos jugar, si quieres más control Kroos es muy limpio en los pases, si necesitas más energía Tchouaméni y Camavinga pueden hacerlo mejor.



Aurélien es un gran medio, muy enfocado en su trabajo. Ha sido un fichaje extraordinario del club. La plantilla en la medular es muy fuerte porque tenemos de todo, fuerza, energía, calidad, posicionamiento. Ahí estamos muy bien, el problema es elegir a los tres que empiezan, pero con los cambios podemos cambiar la dinámica de los partidos en cada momento”.



Un mercado de solo dos jugadores como Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger, sobre la ventana veraniega, Carlo Ancelotti expresó, “nunca hemos pensado en fichar más jugadores. En salidas evaluamos las situaciones de Casemiro o Asensio, pero estoy contento porque los que se han quedado siempre han cumplidado y van a volver a cumplir este año. Hay muchos jugadores con un solo año de contrato, pero eso no es un problema”.



Uno de los jugadores de un futuro incierto a lo largo de todo el mercado de fichajes fue Marco Asensio. Sobre el extremo, Carlo Ancelotti dijo, “el año pasado nos ayudó y en esta va a ser igual. Nosotros le conocemos y él nos conoce a nosotros, está contento de quedarse aquí. Va a tener sus oportunidades y va a cumplir”.



De los jugadores que se quedaron en el club, mantuvo, “cada uno tiene su opinión. Jugar siempre en un equipo que no compite como el Madrid por todo o jugar menos siendo importante. Lo importante no es la cantidad de partidos, sino el tipo de partidos que se juegan. En esta plantilla están todos motivados, porque jugadores que han jugado poco van a ser determinantes. La pasada temporada gran parte de éxito fue por jugadores que no empezaron los partidos”.



Un caso similar al de Marco Asensio es el de Dani Ceballos que en la temporada pasado tuvo protagonismo, sobre todo al final de las competencias mostrando un gran nivel que le permitió quedarse. Por ahora, ha sido suplente e ingresa en segundos tiempos. Por último, Carlo Ancelotti se refirió al volante, “Ceballos sabe que va a tener un papel importante por su calidad y por eso ha decidido quedarse. Nos gusta como jugador porque completa la medular muy buena con sus características”.