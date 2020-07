¿Que le ayudan al Madrid? Varane contestó con dureza a los críticos

Raphael Varane aseguró tras un nuevo partido con decisiones del VAR que "el ruido que puede haber fuera" no les importa y que prefieren estar "focalizados en ganar los partidos", como hicieron ante el Alavés (2-0). Un nuevo penalti a un lateral, en este caso a Ferland Mendy, abrió el camino del triunfo del Real Madrid.



"El ruido que puede haber fuera no nos importa, estamos focalizados en ganar los partidos y darlo todo en el campo, luego el VAR está ahora en el fútbol y nosotros no lo controlamos. Solo los esfuerzos y la actitud en el césped", dijo en Movistar+.

Varane resaltó el buen momento que protagoniza el Real Madrid. "Estamos contentos con la racha. Vamos a seguir trabajando focalizados en nuestro objetivo, quedan tres finales y vamos a darlo todo para ganar la liga".



"Era importante seguir ganando, tener la portería a cero nos da mucha confianza. Es por el trabajo de todo el equipo, lo estamos haciendo bien, con todo el equipo enchufado con el objetivo claro. Tenemos que seguir con esta dinámica positiva en los tres partidos que quedan", añadió.



Pese a las bajas de jugadores de la importancia de Sergio Ramos, Dani Carvajal y Marcelo, el equipo de Zinedine Zidane mantuvo su firmeza defensiva.



"Tenemos un grupo fuerte y bueno con jugadores de mucho talento. Tenemos la confianza del mister, trabajamos juntos en el campo para ser sólidos. Hoy no ha sido nuestro mejor partido pero seguimos adelante y no encajar goles es algo positivo para nosotros".