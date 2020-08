Sin capitán, figuras, ni dinero: dura actualidad de un grande español

El presidente del Valencia, Anil Murthy, señaló en una entrevista concedida al The Straits Times, de Singapur, que de nada sirve un club en la bancarrota, lo que ha llevado a la propiedad a llevar un control responsable y estricto de los gastos ante la complicada situación financiera generada por la pandemia del covid-19 y la no participación en competiciones europeas.



"Nos estamos preparando para una temporada difícil y el Valencia no será el único club afectado", asegura el dirigente, quien añadió "vamos a tener una temporada complicada debido al coronavirus, por lo que debemos ser responsables y controlar los costos de manera estricta. ¿De qué sirve un club en bancarrota?".

"Si las cosas van muy mal en el aspecto financiero debido al covid-19, todos los clubes estarán en problemas. Tenemos que liderar a través de una gestión responsable durante la crisis", reiteró Murthy.



A pesar de que esta última temporada han arreciado las críticas contra su gestión, el presidente aseguró que "antes de que Peter Lim asumiera el mando, el club era inestable. Estamos en esto a largo plazo para convertir al Valencia en un club estable y exitoso. Aceptamos que podemos cometer errores, pero siempre trabajaremos para guiar al club para que vuelva lo mejor de nuevo ".



La gestión de Lim ha provocado el malestar y el enfado de buena parte de la afición valencianista, quien no ha entendido la despedida de la exitosa sociedad formada por Mateu Alemany en la dirección del club y de Marcelino como entrenador, así como posteriormente la salida del club de numerosos empleados y de jugadores emblemáticos como Dani Parejo, con la carta de libertad, o Francis Coquelin, a un precio muy por debajo de su valor.



Estas últimas salidas han provocado la convocatoria de una manifestación esta tarde en contra de la propiedad del club, pese a lo cual Murthy señala que "como gerencia del club, es nuestra responsabilidad sentir empatía con los fanáticos. Como hemos hecho muchas veces, siempre buscamos tener una comunicación directa con la afición. Pero cada club tendrá sus problemas y grupo de aficionados disidentes".



EFE