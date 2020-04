Luis Suárez no teme: abre los brazos a la llegada de Lautaro y Neymar

El FC Barcelona es un fenómeno interesante: solicita un ERTE (medida de emergencia económica) para rebajar salarios de sus empleados, recibe con beneplácito la decisión de la plantilla de rebajar un 70 por ciento de sus ingresos, alerta sobre un descalabro financiero si no vuelve pronto la competencia y si no recibe ayudas adicionales en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus covid-19. Pero sigue de compras.

Y no es como que sale a buscar promociones, sino que apunta a dos jugadores que está, al día de hoy, entre los más cotizados del mundo: Lautaro Martínez y Neymar. Alguien explicará el fenómeno alguna vez...



Pero entre tanto emerge la figura de Luis Suárez, el delantero centro del equipo, el dueño del puesto más allá de una lesión que lo sacó de carrera pero que, ahora sí gracias al covid-19, le dio tiempo suficiente para recuperarse y estar a punto cuando regrese la competencia en España, cuando sea que ello ocurra.



Para el uruguayo es como organizar una fiesta en su casa para que se diviertan todos menos él. Ver cómo desfilan candidatos, que se sumarán al desaguisado de Antoine Griezmann, no parece el plan ideal en la cuarentena... pero él lo toma bien.



Sabe que su contrato terminará en 2021 pero confía en que su cláusula re renovación automática, que se activará solo si si juega el 60 por ciento de los partidos, lo mantendrá en el club un par de temporadas más.



Y habla de frente de la llegada, muy probable, de dos atacantes que podrían impedirle el cumplimiento del requisito contractual: Lautaro y Neymar. En entrevista con Mundo Deportivo, el uruguayo admite que el brasileño puede ser, como ya fue, un gran complemento. Pero el argentino es un tipo para su puesto, en el área rival.



" Es un nueve con movimientos espectaculares, lo que refleja lo gran delantero que es... No es que uno se sienta compatible sino que uno se sienta contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar y a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, el de querer ganar todo”, dijo. Vaso medio lleno...



y defiende que tiene contrato ante los rumores de la llegada de Lautaro Martínez para ser el ‘9’ del Barcelona . “Tengo contrato y no pienso en otra cosa que no sea por ahora cumplirlo. Después, ya llegará el momento seguramente por parte del club y por parte mía de sentarnos a hablar porque la relación siempre fue buena”.



Y sobre el regreso de Neymar, todo el mundo sabe que es uno de los abanderados: "Obviamente a Ney todo el mundo lo conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario, lo que es como jugador está indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene".



De su lado tiene a Messi, que no es poco dentro del vestuario del FC Barcelona, pero ya va por los 33 y apenas cuenta 22, y juega con el 10 en la Selección, y es una promesa hecha realidad... Bien por el uruguayo, que sabe lo que tiene, pero la competencia que viene es dura.