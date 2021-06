¡Sus compañeros lo piden! Ramos y Real Madrid, renovación en vilo

Sergio Ramos y Real Madrid han constituido una de las relaciones más fructíferas desde lo deportivo, lo conseguido por el aún capitán blanco representa mucho para toda la afición de la casa blanca. Sin embargo, el no haber dado ningún anuncio respecto a su renovación con la institución deja mucho que decir. Crecen los rumores sobre su salida, sin embargo, un jugador del plantel habló al respecto.



Toni Kroos habló con la prensa desde la concentración de su selección, previo al debut contra Francia, aprovechó para responder las preguntas en torno a su compañero en el Real Madrid “Ramos es un compañero top, he disfrutado mucho de los años que he jugado con él. Espero que sean muchos más, pero no puedo hacer nada al respecto. Es un gran compañero y el mejor capitán que he tenido en mi carrera”.



Otro de los jugadores que habló de la situación del capitán fue Nacho “Lo mejor para el club es que se quede Ramos y lo mejor para Ramos es que se quede en el Madrid”.



Y es que su renovación con la institución está en vilo, pese a que en los últimos días se habría dado el acercamiento con Florentino. Según información del diario AS, la oferta que se le puso al jugador sobre la mesa, habría caducado, sin embargo, la reunión de las dos partes daría solución pronta a todo lo acontecido.



En el papel, todo indicaría que sumado a la reducción salarial, la cual no era problema para Ramos, se le agregaría el tiempo de duración del nuevo contrato, siendo el problema que habían puesto ambas partes para llegar a un acuerdo. Además, con una salida eventual de Varane, quien piensa no renovar con el club, la necesidad de mantener a uno de los referentes en la plantilla sería lo elemental.