¿Madrid sin Ramos? No hay acuerdo y en Inglaterra le dan lo que quiere

El vínculo Sergio Ramos y Real Madrid parece cada vez más roto, distante y lejano del final feliz que ambas partes y la misma afición desean. Con menos de un mes para dar por terminado el contrato que los une, las opciones para renovarlo parecen lejanas, no hay acuerdo alguno, siendo el silencio reinante y diciente. En Inglaterra están atentos a analizar en qué termina esto.



De acuerdo a información de ESPN, Manchester City estaría al tanto de lo que ocurra, pues quieren contar con el español para la próxima temporada. Tras perder la final de Champions, desean un jugador experimentado, curtido en estas competiciones, para mejorar lo realizado esta temporada a nivel europeo.



La discordia entre Ramos y el Real Madrid es el tiempo de contrato y el dinero que devengaría, la entidad solo ofrece un año con una reducción del 10% del salario. El central acepta la parte económica, pero desea que se prolongue el vínculo a dos años. Desde Inglaterra estarían dispuestos a darle lo que desea, dos años de contrato, con la opción de uno más en alguna de las franquicias del grupo económico, en la MLS.



Sin embargo, eso podría ser en el mismo elenco ciudadano, dependiendo del rendimiento y su aporte, podría continuar en Inglaterra. Y es que en Madrid no hay presión, si no se da, la llegada de Alaba es la señal para no complicarse en caso de no llegar a un acuerdo.