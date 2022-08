¡Barcelona a salir de este jugador! Planean trueque con el Dortmund

No hay un minuto de tranquilidad en el ambiente de Sergiño Dest con el FC Barcelona. Los culés ficharon al lateral estadounidense que llegó de las filas del Ajax de Ámsterdam como un pedido expreso de Ronald Koeman. Sin embargo, los ideales de Koeman era llenarse de jugadores con raíces neerlandesas, entre ellos, Dest, Frenkie de Jong y Memphis Depay por mencionar algunos.

En esa lista, quien ha tenido mayor protagonismo ha sido Frenkie de Jong, pero los tres viven un panorama similar. El Barcelona no se cansa de mostrarles la puerta de atrás, en especial a Memphis Depay y Sergiño Dest, pero el contrato del volante ex Ajax también ha estado en incertidumbre durante el mercado de fichajes. Los culés ya han perdido a dos centrales como Clément Lenglet y a Samuel Umtiti, y quieren reforzarse en esas líneas defensivas. Se han interesado en un nuevo lateral derecho que puede acabar con la continuidad de Dest.



De hecho, parece ser esa la clave para poder firmar a su próximo objetivo. Ya se cansaron de esperar a César Azpilicueta que terminó renovando con el Chelsea, y ahora el objetivo es Thomas Meunier. El belga del Borussia Dortmund se ha convertido en ese deseo por su gran experiencia. Meunier no se ha podido adaptar a la Bundesliga y no ve con malos ojos el cambiar de aires.



De acuerdo con el diario alemán, Bild, Edin Terzic, estratega del Borussia Dortmund apoyaría la salida de Thomas Meunier. El problema del Barcelona es el tema económico que todavía sigue siendo un dolor de cabeza que no ha dejado que inscriban a Jules Koundé. 15 millones cuesta el belga, y ahí es donde podría entrar Sergiño Dest como cambio.



Todo es en este momento una especulación, sin nada concreto, y, de hecho, el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl mantiene que no hay por el momento ninguna oferta formal por el lateral derecho, Thomas Meunier. El reloj empieza a correr, faltan solo seis días para el final del mercado de fichajes.