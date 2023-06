Clásico Real Madrid-Barcelona ya tiene fechas en LaLiga de España

Luego de que Barcelona se coronara campeón de LaLiga de España, muchos jugadores empezaron sus vacaciones, pero mientras los protagonistas del balón descansan, las directivas de cada club trabajan para hacer renovaciones y fichajes para ir definiendo las plantillas para la temporada 2023/24.

De igual manera, la Federación Española de Fútboldecidió de una vez armar la competencia ligera para la temporada 2023/24, dejando claro a los equipos cómo comenzarán y cómo finalizarán en el próximo campeonato.



Sin duda, los equipos que más genera morbo son Barcelona y Real Madrid y precisamente el primer clásico de la temporada se jugará en la jornada 11 y será el fin de semana del 29 de octubre. Allí, el local será los culés, pero por remodelación del Camp Nou, tendrán que jugar ese clásico en el estadio Olímpico de Montjuic.



En cuanto al juego de vuelta entre merengues y azulgranas será el 21 de abril de 2024, por la jornada 32. Es decir, será un clásico crucial para definir posiciones en LaLiga.





​Por otro lado, así quedó estipulada la primera fecha de LaLiga 2023/24:



​Getafe vs Barcelona

Athletic Club vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Granada

Sevilla vs Valencia

Almería vs Rayo Vallecano

Celta de Vigo vs Osasuna

Las Palmas vs Mallorca

Villarreal vs Real Betis

Real Sociedad vs Girona

Cádiz vs Deportivo Alavés