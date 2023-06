Luka Modric se quedará en Real Madrid, pero impondrá condiciones

Real Madrid busca armarse de la mejor manera para la edición 2023/24 y así lograr de nuevo varias cosechas de títulos, algo que se les fue esquivo en la temporada que acaba de terminar, pues apenas lograron la Copa del Rey.

Con la marcha de Karim Benzema, el conjunto merengue aún no sabe quién será el delantero sustituto, pero mientras eso ocurre han decidido fichar a Jude Bellingham y extender los contratos de Toni Kroos y Nacho Fernández.



Sin embargo, no todos los temas están resueltos y aún sigue en veremos la continuidad de Luka Modric, pues no hay nada oficial. Sin embargo, el croata ya estaría definiendo su futuro y pese a que tiene ofertas del fútbol de Arabia Saudita, el diez tendría pensado continuar en el Madrid.





De acuerdo con el medio de comunicación ‘As’, Modric habría decidido rechazar los 200 millones de Arabia Saudita para seguir vestido de blanco. Sin embargo, la extensión del contrato estaría apenas por un año y tendrá una con una cláusula que lo liberaría si llega una oferta en el camino.



De igual manera, la posibilidad de que Luka Modric continúe se da porque quiere esperar a la Eurocopa 2024 con Croacia y llegar en el mejor nivel posible a esa competencia. Por ahora, la renovación del croata con Real Madrid se dará a conocer la próxima semana.