Puerta giratoria en Real Madrid: primer fichaje oficial y nueva salida

Son días movidos en Real Madrid a pesar del final de la temporada y la falta de competencia.

Este martes se confirmó que el club recuperará Odegaard, quien estaba cedido en la Real Sociedad. Se trata de un mediocampista que ha resuelto ya su falta de experiencia y estaría listo para dar una mano, ante la necesidad de darles descanso a los de la zona medular.



El diario Marca de España recuerda que "Odegaard ha ido cumpliendo los plazos sin prisas. Pasó también por el Castilla nada más firmar y se marchó después al Heerenveen de la Liga holandesa, pero no fue hasta su llegada al Vitesse donde Odegaard empezó de dar señales de que podía llegar algún día su momento en el Madrid, haciendo once goles y doce asistencias".



Esos son argumentos suficientes para abrirse camino en el club dueño de sus derechos federativos, aunque todo indicaba que se quedaría en la Real.



Y al mismo tiempo el club ha decidido que en la portería no siga el francés Areola. El jugador, cedido por el PSG, regresará a su equipo tras una escasa participación en la temporada.