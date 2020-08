El Rodríguez que no es James y sí lo quiere Zidane: rendidor y barato

Se llama Rodríguez, es mediocentro ofensivo o extremo izquierdo, es español, tiene contrato con Real Madrid y nadie duda de su calidad en el campo.

Pero no es James. Este Rodríguez se llama Óscar, tiene 22 años, en la última temporada jugó 32 partidos y marcó 9 goles no con la camiseta 'merengue' sino con la del Leganés. Y a diferencia del colombiano, él sí tendría el aval de Zinedine Zidane para vestirse de blanco... y rosa en la temporada 2020/2021.



Según la información de OK Diario, la imposibilidad de fichar a Paul Pogba o Van de Beek, por los altos costos que representan en una temporada casi vetada para los excesos, hizo que la directiva 'merengue', de acuerdo con el DT, decidiera darle una oportunidad a Óscar Rodríguez, quien tiene contrato hasta 2023. Su misión no sería otra que convertirse en relevo del veterano Luka Modric. Ahora la duda es: ¿a él le interesa llegar a la casa blanca?



Suena rara la pregunta pero es real: Rodríguez ha podido destacarse gracias a que ha tenido continuidad en Leganés y en la nómina de Zidane hay tantas fichas, que cuentan con el respaldo total del jefe, que no será sencillo encontrar regularidad. Pregúntenle a James.... De hecho, según la versión, es el reemplazo directo del zurdo, una vez se consolide su salida.



"La decisión aún no está tomada al 100% pero todo apunta a que será así", afirma la fuente.



Óscar no descarta, en todo caso, una renovación del préstamo con Leganés, ahora que sabe que la opción de Villarreal, que tanto deseaba, no podrá ser, pues el equipo de Unai Emery ha preferido el préstamo del japonés Kubo, aunque fuera solo por una temporada y sin opción de compra, que la del mediocampista, a quien sí podrían fichar en el largo plazo. Apuestas, al fin y al cabo.



Lo cierto es que ahora se decidirá el futuro del mediocentro español, que necesariamente va atado al de James. Si al final no se va el colombiano y cumple su contrato hasta junio de 2021, también Óscar tendrá que esperar. Pero es joven y sabe que el mercado lo aguarda. Volver al Madrid no es ni mucho menos una mala noticia, especialmente si es Zidane quien lo pide. Solo con eso ya le ganó el pulso a James, con mucha ventaja...