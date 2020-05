¡Increíble! Primer lesionado de Real Madrid sin volver a entrenamiento

Quien crea que la mala fortuna lo acompaña por estos días, bien haría en buscar a Luka Jovic para consolarse un poco.

El jugador de Real Madrid ha sido reportado por el equipo como el primer lesionado oficial, aun antes de reiniciar los trabajos de entrenamiento, previstos para el próximo lunes.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Luka Jović por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho. Pendiente de evolución", dice el comunicado oficial del Real Madrid.



El delantero literalmente 'metió la pata' mientras se ejercitaba individualmente, una pésima noticia ahora que buscaba, en la reactivación de LaLiga, ganarse por fin un lugar entre los indiscutible. Su llegada al club no ha pasado de ser una alta expectativa no cumplida.



Tratándose de una fractura, es casi un hech que no volverá antes de seis o siete semanas, lo que supone una ventaja enorme teniendo en cuenta la feroz competencia interna para complacer a Zidane.



Ahora el buen Jovic seguirá aislado, pero sin siquiera poder entrenarse. Y eso que son días de buenas noticias en el Madrid...