Real Madrid ahondó la crisis del Barcelona: paseo en el Camp Nou

Sin Lionel Messi ni Sergio Ramos en ambos bandos, este domingo se llevó a cabo una nueva edición del clásico español entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Duelo que siempre promete emociones.

Los primeros minutos del encuentro transcurrieron sin mayor sorpresa. Muchas faltas, disputa en la mitad del terreno y roces por doquier. Se luchó más de lo que se jugó. Ter Stegen y Courtois eran espectadores de lujo.



El conjunto merengue fue quien más intentó generar alguna ocasión de peligro con rápidas transiciones de Vinicius Jr y Rodrygo por las bandas. Por su parte, los culés apelaron una posesión mezquina.



La primera oportunidad clara fue para los dueños de casa. Sobre el minuto 24, Memphis Depay ganó a lomo puro en zona izquierda, mandó un centro raso y por detrás de todos llegó Sergiño Dest. El nortemaericano, con el arco a disposición, erró increíblemente. Blooper que ROnald Koeman se lamentó a rabiar.



Pasada la media hora, el Madrid hizo de las suyas. Rápida contra comandada por Vinicius, Rodrýgo recibió por derecha y filtró de gran manera para David Alaba que soltó un zurdazo potente para sentenciar el primero de la visita. Estadio silenciado. Desde el VAR revisaron la posición del austriaco, pero todo fue lícito.



El Barça lo pudo igualar instantes después. Tiro de esquina desde la derecha, Gerard Piqué cabeceó muy bien, pero su remate pasó rozando el vertical de Courtois. Mala suerte.

Para la segunda parte, Koeman sacó del terreno a Óscar Mingueza para darle paso a Philippe Coutinho. Con ello, Dest regresó a la lateral derecha y el brasileño acompañó en el tridente de Memphis y Ansu Fati.



Los culés salieron con ímpetu para la segunda parte. Apretaron la salida contraria y probaron con remates al arco. Ansu y Coutinho buscaron sorprender, pero el golero merengue respondió sin problemas en ambos casos.



Los de Carlo Ancelotti pudieron sobreponerse a la supremacía local atacando la banda derecha balugrana. Ferland Mendy junto a Vini volvieron loco por momentos a Dest. Incluso el mismo Rodrygo salía de la derecha para dar una mano por dicho sector.



Al minuto 57 llegó una de las grandes polémicas del clásico. Tras un centro pasado desde la derecha, Frenkie de Jong y Toni Kroos disputaron la posesión y el balón terminó impactando la mano del alemán. Los locales, comandados por un fut¿ribundo Piqué, pidieron pena máxima, pero el árbitro central se quedó con la infracción previa del neerlandés sobre Kroos.



Pasada la hora de partido, Ter Stegen se convirtió en héroe. Luka Modric mandó un pase bombeado a Karim Benzema que remató de volea dentro del área y el arquero alemán respondió acertadamente. Encajonó sin problema.



Así fue como poco a poco el Real Madrid fue poniéndose nuevamente al frente de las acciones en El Clásico. Al 72' llegó nuevamente con peligro la visita. Centro que Benzema no pudo capitalizar en el área chica y en el segundo palo el recién ingresado Fede Valverde sacó un remate que terminó en el lado externo de la red. Barcelona respondió al instante con un zurdazo de Dest que pasó apenas arriba del travesaño.



A 15 minutos del final, Koeman optó por sacar del campo a Ansu Fati, recuperado hace poco de una extensa y complicada lesión, para darle paso a Sergio Agüero. El argentino nunca antes le había marcado a la Casa Blanca, ni con el City ni con el Atlético.



El argentino le dio un cambio total a su equipo. A la intensidad le sumó entrega y sacrificio. Desafortunadamente para él, sus compañeros no le ayudaron mucho.



Al 89' se prendieron las alarmas en el Madrid. Courtois realizó un despeje y de inmediato cayó al suelo, mientras se agarraba su rodilla derecha. Tras unos minutos pudo levantarse y rengueó un poco. Por si fuera poco, Valverde, que ingresó en la segunda parte, tuvo que salir por un fuerte golpe.



En tiempo añadido llegó la cereza del pastel. Otra contra letal. Marco Asensio ganó a galope puro, entró al área y remató cruzado con potencia. Ter Stegen salvó con una monumental atajada, pero Lucas Vázquez capitalizó el rebote, ante la floja resistencia de Eric García.



Y en la última, Dest pudo desbordar por derecha, mandó un centro a media altura y Agüero, que demostró debe ser titular cuando se recupere al 100%, no desperdició. Al final fue victoria del Real Madrid por 1-2 en el Camp Nou y es líder de LaLiga 2021-22.