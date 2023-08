Real Madrid prepararía una ofensiva de última hora por Mbappé

El caso Kylian Mbappé está en sus etapas finales ya que en 12 días tendrá fin el cierre del mercado de pases y allí se sabrá si el francés se queda o se va del PSG en esta temporada.



En las últimas horas se supo que Real Madrid estaría dispuesto a hacer una oferta de última hora por Mbappé para quedarse con el francés de una vez por todas. De acuerdo con el medio alemán 'Bild', la propuesta sería de 120 millones de euros, una cifra bastante baja ya que en PSG piden 250 millones por el futbolista.



Este mercado ha sido una montaña rusa para el atacante y que comenzó con la carta que envió al PSG en donde decía que no renovaría su contrato y se iría libre en 2024.



El PSG desde ese momento tomó la decisión de separarlo del plantel principal e incluso evitó que fuera a la pretemporada ya que tomaron la determinación de que o renovaba o se iba en este mercado.



De hecho, se empezó a especular que Real Madrid iba a ir por Mbappé en este mercado dada la mala relación entre el jugador y PSG, pero el club blanco no se movió en serio durante todo el verano europeo.



Mientras tanto entre PSG y Mbappé mejoraron las cosas y el jugador fue incluído en la última convocatoria del club y de hecho anotó el gol del empate ante Toulouse.



Sin embargo, la relación no ha cambiado entre el francés y el club parisino ya que Mbappé no tiene intención de renovar y el PSG busca venderlo si llega una oferta concreta.



La oferta a la baja del Madrid, señalada por Bild, se hace a propósito sobre el final del mercado para usar la desesperación de PSG por vender a Mbappé a favor y que los franceses accedan a venderle por un precio razonable.



Por el momento, todo se perfila a que la saga Mbappé-PSG-Real Madrid tendrá una definición sobre el 29 y 30 de agosto o 1 de septiembre, día final del mercado.