Vilda tras consagración de España: 'Estoy orgulloso de este plantel'

Jorge Vilda ha guiado a España a su primera consagración en un Mundial Femenino de la FIFA. El entrenador de 42 años se mete en las páginas doradas del fútbol español luego de un excelente proceso con la selección.



Tras el juego en donde las españolas derrotaron a Inglaterra, Vilda no ocultó su emoción y aseguró que ‘es difícil describir’ el sentimiento luego del pitazo final del partido.



"Estoy orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo", comentó brevemente para RTVE.

El entrenador además contó lo que hizo tras el pitazo y dejó un mensaje a los aficionados españoles.



"En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como está España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará".



Por su parte, también habló Olga Carmona, anotadora del gol en la final y quien dejó sus sensaciones tras conseguir el título.



"Ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que iba a ser muy complicado. Inglaterra tiene un auténtico equipazo , pero creo que esto creo que esto estaba para nosotras".



Además, explicó su celebración donde mostró una camiseta que llevaba debajo: "Esta victoria va por la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado con su camiseta y desde aquí se lo dedico a su familia con todo el amor.