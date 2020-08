¿Qué tiene Zidane contra los Rodríguez? Sale James y otro le seguiría

Todo apunta a que el Sevilla reforzará en breve su centro del campo con la llegada de Óscar Rodríguez, canterano del Real Madrid que ha despuntado durante las dos últimas campañas como cedido en el Leganés.



De esta manera los andaluces se harían con los servicios de una de las piezas más codiciadas en el mercado nacional, promesa que ya es realidad hasta el punto de haber recibido su primera llamada con la selección española de la mano de Luis Enrique para los encuentros que esta deberá disputar contra Alemania y Ucrania en la Liga de las Naciones.



Muchos eran los equipos, de LaLiga Santander y del extranjero, que tenían puestos sus ojos en el manchego tras confirmar este el pasado curso en Butarque una evolución que ya había dejado entrever durante su primera campaña como blanquiazul.

No fueron sino los pasos lógicos y para muchos previsibles de un jugador que tras despuntar en el juvenil madridista que dirigió en su momento José María Gutiérrez 'Guti', llamó a las puertas del primer equipo sin lograr abrirlas del todo.



Unos partidos de pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane, y también en parte los vídeos que circulaban por la red en los que encandilaba a los espectadores con impecables lanzamientos de falta, fueron a buen seguro argumentos que sumaron para que los leganenses solicitaran su préstamo.



Llegó así Óscar a un vestuario en transición después de la salida de Asier Garitano, pero pronto se ganó el derecho a ser protagonista al convencer a Mauricio Pellegrino. Tanto fue así que sumó 31 partidos ligueros en los que marcó cuatro goles, todos ellos durante choques que los suyos terminaron ganando.



Esos números hicieron despertar el interés de algunos otros conjuntos, pero el joven futbolista optó por repetir experiencia ante la imposibilidad de hacerse un hueco en la difícil plaza que es el estadio Santiago Bernabéu.

Por desgracia las cosas en el Leganés cambiaron en lo deportivo toda vez que los resultados no terminaban de llegar, asentándose el equipo en la parte baja durante toda la campaña. Pese a ello nadie le reprochó nada a Rodríguez, que se echó el plantel a la espalda en los momentos más complicados con dianas decisivas.



Sucedió con las que le dieron los empates a los suyos contra el Valencia, el Athletic y el Mallorca, con la postrera que sirvió para ganar a la Real Sociedad y con sendos dobletes que contribuyeron a triunfos ante el Celta de Vigo y el Villarreal. Gracias a ellas, y a sus muchas otras virtudes, se convirtió en esencial. De hecho su ausencia por lesión en el tramo final del curso fue un lastre que acabó afectando al grupo.



Aún así, tuvo en sus botas el tanto que podía haberle dado la salvación ante el Real Madrid pero su tiro desde la frontal se fue alto por poco. Le falló ahí la puntería pero no suele ser habitual en él, pues tiene uno de los mejores golpeos de Primera. Varios son los goles de bella factura que ha marcado desde larga distancia con el balón en movimiento y otros muchos los que ha transformado en lanzamientos de falta.



A ese buen pie añade asimismo una gran inteligencia táctica y una habilidad para llegar desde segunda línea que le permite acabar con acierto algunas jugadas. Versátil y polivalente, su juventud es además un plus que suma para reforzar una zona donde ya no estará Éver Banega.



Todo ello ha animado al Sevilla a lanzarse a por el madridista en el mercado estival, algo que estaría a punto de confirmarse y que supondría un gran paso en la prometedora carrera del manchego.



EFE