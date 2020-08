Amistoso lleno de morbo: Bacca, Parejo y Kubo en Villarreal-Valencia

Dos goles del uruguayo Maxi Gómez en la segunda parte propiciaron la remontada del Valencia ante el Villarreal, en un choque marcado por el reencuentro de Dani Parejo y el francés Francis Coquelin, refuerzos del conjunto castellonense que dirige ahora Unai Emery, con el equipo en el que militaron hasta hace un mes y que entrena Javi Gracia.



Por otro lado, el colombiano Carlos Bacca estuvo ausente debido a que se sigue recuperando de la rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, lesión que sufrió al término de la pasada temporada.



El partido, que tuvo fases de dominio alterno, llegaba con un Villarreal en mejor momento y con más moral que el Valencia, que había acabado la temporada en horas bajas y había vivido muchas salidas, pero este panorama no se plasmó con claridad sobre el terreno de juego, pues el partido fue, cuanto menos, nivelado.



Nivelado y, además, jugado a buen ritmo por ambos conjuntos, que no escatimaron esfuerzos: no hubo concesiones pues a pesar de su carácter amistoso, la rivalidad siempre está presente en los encuentros entre estos dos equipos.



Villarreal se mostró como un equipo más sólido en el tramo inicial del encuentro, con más posesión de balón y de llegada, en especial al abrir el balón a las bandas, ante la meta rival que la del Valencia, cuyo centro del campo participaba menos. En este sentido, el tándem Parejo-Coquelin, los medios centro del Villarreal que acaban de llegar del Valencia, fue superior, sobre todo por experiencia, a la juventud de Racib y Esquerdo.



Así, a los diez minutos llegó el gol de Chukwueze en una jugada en el que el ataque de su equipo estuvo más atento que la zaga del Valencia. Poco a poco se nivelaron las fuerzas, el Valencia dispuso de alguna opción ofensiva y le fue anulado un gol a Manu Vallejo tras un fuera de juego de Mangala.

Los minutos finales del primer periodo fueron más del Valencia, que mejoró, metió al Villarreal en su parcela y tuvo en un gran cabezazo de Maxi Gómez al que dio una gran réplica Sergio Asenjo una buena oportunidad para empatar.



En el comienzo de la segunda mitad, Villarreal recuperó la posesión de balón, pero sin acercarse con frecuencia a la meta de Jaume Doménech. Maxi Gómez no falló en su segundo remate de cabeza y a la salida de un córner lanzado por Esquerdo estableció la igualada a un tanto.



Diez minutos después una gran jugada de Guedes acabó con un remate cruzado del mismo Maxi que entró en la meta del Villarreal tras un fallo de Asenjo. El Valencia aguantó la ventaja sin que el rival dispusiera de opciones claras para empatar y se saldó con triunfo del equipo que no partía como favorito.



EFE