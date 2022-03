Solo fue un resbalón: así Real Madrid le bajó la caña a la goleada

¿Una derrota más o ganas de ocultar la bochornosa presentación?



Nacho Fernández, central del Real Madrid, reconoció que en la goleada recibida en el clásico del Santiago Bernabéu (0-4) tuvo gran parte de culpa a la actitud con la que saltaron al césped, admitiendo que salieron "relajados". Aún así recordó la ventaja que le tienen al cuadro culé en la tabla.

“Un partido muy malo nuestro y muy bueno del Barcelona. Ha sido de los peores partidos de la temporada. Quizá hemos salido relajados por la ventaja en la clasificación, pero no era para salir así. Duele perder el clásico, pero hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja nos permite seguir líderes”, dijo en Movistar.



“No hemos estado bien en ninguna fase, ni con el balón. El resultado lo dice todo. Es complicado porque pierdes un clásico pero seguimos líderes”, añadió. Nacho lamentó que todos los planes que tenían no funcionaron en un partido en el que nunca se pudieron levantar a los golpes de su rival.



“Ha salido mal todo desde el inicio. Al salir del descanso nos han metido dos goles rápidos. Con Modric arriba intentamos tener más el balón pero no salió como queríamos”, manifestó.



El Real Madrid tendrá un parón difícil de digerir tras ser goleado en el clásico. “Anímicamente es duro, pero hemos sacado una ventaja muy buena durante el año y ahora hay que mantenerla. Serán días jodidos, pero hay que levantarse”.



Vale recordar que el cuadro merengue es primero de Laliga con 66 unidades, nueve más que el segundo Sevilla y 12 por delante del Barcelona tercero.