Barcelona, como en los viejos tiempos: goleada y paseo en el Bernabéu

Una nueva edición del clásico de España, que prometía mucho. Realidades contrarias, de parte y parte. Real Madrid, líder sólido de La Liga en cuartos de Champions, contra Barcelona, remando para alcanzarlo y en la Europa League. En la cancha son 11 y 11, así lo mostró el cuadro catalán, al golear y pasear al Real Madrid en su propia casa, con marcador 0 a 4.

Madrid tuvo variantes en cancha, con la lesión de Benzema, entró a la cancha Rodrygo, quien tuvo la primera del partido, con una buena salida de Valverde, para que el brasileño rematara, ligeramente desviado. Antes de los 10 minutos, Valverde volvió a sorprender, rematando, Ter Stegen sacó apenas la pelota, que iba rastrera.



La respuesta del Barcelona llegó en el minuto 11, con doble remate de los culés. Primero, Aubameyang, errando una clarísima, ante la presencia de Courtois, el rebote fue cazado por Dembelé, que trató de poner la esférica al otro palo, pero el belga la sacó en una gran volada a mano cambiada.

Con el pasar de los minutos, Barcelona se asentó en la cancha, mostrando superioridad y claridad, además, aprovechando los errores del Madrid, especialmente de Militao en salida. Estos, quedaron en dos ocasiones para Ferrán Torres.



Antes de la media hora del partido, los catalanes le darían la primera emoción al partido. Dembelé llegó por la banda, ganándole la espalda a Nacho, centrando para que Aumbameyang le ganara la espalda a Militao, anotando el primero de cabeza.



Un golpe certero, eso fue el gol para el Real Madrid, que no encontraba respuestas ni soluciones, ante la embestida culé. El ímpetu lo puso la visita, al minuto 38’ llegó el uruguayo Araujo, en el tiro de esquina, para ganarle la posición a Militao, nuevamente, anotando el segundo gol, dejando en total desconcierto a Ancelotti.



Ancelotti mandó al campo a Camavinga y a Mariano al campo, sacando a Carvajal y Kroos. De poco sirvió, porque los errores se mantuvieron por parte de los blancos, que jugaron de negro. Ferrán Torres tuvo su revancha, con gran habilitación de Aubameyang, pues falló una acción previa contra Courtois, al minuto 47’, llegó para rematar, solo, anotando el tercer gol de la noche.



Casemiro pasó a ser central, error que le costó, pues los goles llegaron por la mitad de la cancha, entrando por dicho sector.



Para el deleite de los hinchas del Barcelona, una acción de propio campo terminó en Torres, que dejó solo a Aubameyang, entrando para definir, mandando el balón por encima de Courtois. La duda llegó por el juez de línea, que levantó la bandera, ante un fuera de lugar. Pese a esto, el VAR convalidó la acción, para prolongar el sufrimiento de los asistentes al Bernabéu.



En medio del desespero, llegaron a la cancha Asensio y Vásquez, ante el regular partido de Nacho y Rodrygo.



Tímida reacción del Madrid, más por el coraje que por motivos futbolísticos, los cuales no aparecían. Ante el silencio del Bernabéu, Barcelona tocaba y buscaba más el arco, siendo Courtois fundamental para evitar una goleada peor, con las opciones de Ferran Torres.



Madrid tuvo opciones con Asensio y Casemiro, apenas para buscar una respuesta que no llegaba. Caso contrario del Barcelona, que se acomodó para darle trámite a la pelota. Depay, al ingresar, tuvo el quinto, donde Courtois atajó, para evitar una goleada más escandalosa, de lo que ya era.



Los minutos finales fueron de trámite, con el Barcelona transitando la esférica, sosteniendo, ante la mirada impávida del Real Madrid, acompañados del silencio del Santiago Bernabéu.



Con la derrota y goleada, Barcelona recortó distancia y llegó a los 54 puntos, quedando a tres del Sevilla, rival de la próxima fecha. Real Madrid mantiene su ventaja en la punta de la liga, con 66 unidades, enfrentando en la próxima fecha al Celta de Vigo.