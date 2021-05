¡Era lo esperado! La decisión que tomó Real Madrid con Luka Modric

El Real Madrid y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del centrocampista croata hasta el 30 de junio de 2022, informó el club en un comunicado.

Modric, cuyo contrato acababa el 30 de junio, firmó la renovación en la ciudad deportiva de Valdebebas acompañado por el presidente, Florentino Pérez, quien le entregó una camiseta con su nombre y el dorsal 2022.



El jugador de Zadar, de 35 años, llegó al Real Madrid procedente del Tottenham inglés en la temporada 2012-13, por lo que completará diez campañas como jugador blanco.



Subcampeón del mundo con Croacia en el Mundial de Rusia 2018, en estos años se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos del equipo y más destacados a nivel internacional, tanto que recibió el premio The Best FIFA de ese año por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del francés Antoine Griezmann.



En las nueve temporadas que lleva en el Real Madrid ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Ha sido incluido cinco ocasiones en el XI Mundial FIFA/FIFPro, cuatro veces en el equipo ideal de la Liga de Campeones, tres en el equipo del año de la UEFA, fue elegido Balón de Oro del Mundial 2018.



Debutó con el Real Madrid el 29 de agosto de 2012 el día en el que ganó su primer título, la Supercopa, frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Desde entonces ha disputado 391 partidos, en los que ha logrado 28 goles, seis en esta campaña, la más prolífica, en la que pese a cuajar una magnífica temporada no ha podido sumar ningún título a su palmarés. El croata se declaró, en sus redes sociales, "feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo"