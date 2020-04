Bombazo en Argentina: jugador de River, en el radar del Real Madrid

River Plate es uno de los equipos que más jugadores exporta a Europa desde Suramérica. El último de ellos fue Exequiel Palacios, quien terminó en el Bayer Leverkusen.



Ahora, según 'Mundo Deportivo' de España, el Real Madrid estaría interesado por fichar a Lucas Martínez Quarta, futbolista que milita en River y que es una promesa a futuro, pues tiene 23 años.

El medio deportivo explica que el conjunto que dirige Zinedine Zidane sigue en busca de centrales, pues no están satisfechos con el trabajo que Eder Militao, uno de los refuerzos que no ha rendido.



"El Real Madrid está siguiendo a Lucas Martínez Quarta (23 años), central argentino de River Plate. Eso es lo que asegura la prensa italiana que explica que el Real Madrid no es el único equipo que sigue al defensa argentino. Inter de Milán y Manchester City también han pensado en él para reforzarse. En España, el Valencia se ha unido a la puja por Martínez Quarta", escribió el portal español.