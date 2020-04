El histórico de Real Madrid que no entiende porque James no es titular

No es tan sencillo ser James Rodríguez, al menos no para algunos históricos del Real Madrid, que no terminan de explicarse por qué el talento del colombiano le alcanza para ser titular con Zinedine Zidane.

Así lo explicó este lunes, Quique Wolff, quien fuera campeón con el equipo 'merengue' en 1977 y 1978.



"Para mí James es un jugador formidable y me encantaría que fuera titular en el Real Madrid", dijo en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.



"Es una pena que James no tenga continuidad. A veces me parecía que el ponía lo mejor de sí... y yo quería que James le mostrara a Zidane el James que todos conocemos", añadió.

Wolff, un ferviente admirador de la zurda del colombiano, no acaba de explciarse, igual que otros analistas en España, que James no haya podido, más allá de las lesiones, ofrecer un rol más preponderante para el DT francés, quien ya aparentemene ha firmado la salida del jugador de la disciplina blanca.



Wolff comentó además que ser segundo "es un éxito tremendo", al recordar el Mundial de Brasil 2014 y el 1974, que él pudo jugar con Argentina.