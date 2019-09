Las palabras de Zidane que destacaron el trabajo de James en defensa

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró "contento" tras ganar al Sevilla (0-1) y destacó que "la solidaridad" que tuvieron "todos los jugadores", la "ayuda" entre ellos y "la labor defensiva de todos, que ha sido fundamental y la clave" para lograr "una victoria de grupo" en un "partido difícil".



En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Zidane afirmó que, desde su regreso en marzo al Real Madrid, "es el partido del que más satisfecho" se va "de la labor defensiva" de todos sus futbolistas, que han "jugado 90 minutos con personalidad y, al final, hemos visto esto, que se ayudan en el campo todos", resaltó.



"Hemos tenido momentos un poco complicados, pero al final lo que salta a los ojos es esa solidaridad y, sobre todo, defensivamente. El Sevilla no ha tenido muchas ocasiones, eso es importante para nosotros e ir haciéndolo los 90 minutos, porque sabemos de la dificultad de jugar en este campo y del rival de hoy", subrayó.



Sobre si espera que su equipo repita esa actitud en próximas citas, el técnico francés dijo que ya les espera un encuentro el miércoles (en casa ante Osasuna), pero ahora van a aprovecharse del buen encuentro en Sevilla, "de lo que hicimos", aunque "cada partido es diferente" y el miércoles van a "intentar hacer lo de hoy, jugar con esta intensidad, querer ganar desde el inicio".



"Ahora hay que descansar porque sólo quedan dos días, pero hay que felicitar a los jugadores, que es lo importante, pues lo han dado todo en el campo y me alegro por ellos, porque se lo merecen", recalcó, además de expresar su "satisfacción tremenda" por este triunfo "en un campo complicado y difícil". El técnico no quiso entrar en valoraciones al ser preguntado por cómo se ha sentido al empezar a estar cuestionado tras la dolorosa derrota en 'Champions' frente al París Saint Germain (3-0) y reiteró que está "muy contento" por el trabajo hecho hoy por su equipo, ya que han tenido que "sudar mucho", pero hicieron "un partido durante los 90 minutos de gran nivel".



Recordó que el Sevilla "ha tenido muy buen inicio de temporada", por lo que hay que "felicitar a todos sus jugadores" por la victoria, incluidos "los que no jugaron, porque ayudaron muchísimo a los que estaban en el campo. Es una victoria de grupo, y me alegro por todos los jugadores", insistió.



También se refirió al gol del francés Benzema. "Sabemos de Karim, otra vez nos ha dado la victoria, pero ha sido por todos los jugadores. Han defendido muy bien, entramos muy bien tácticamente en el partido, supimos interpretarlo y cuando controlas a un rival tan difícil como el de hoy es importante", resaltó Zidane. Valoró "el esfuerzo hecho por todos los jugadores" y, respecto al trabajo del belga Eden Hazard, el colombiano James Rodríguez o el galés Gareth Bale, dijo que ya saben lo que pueden "crear" en ataque y lo van a "hacer mucho más en los próximos partidos, seguro", y añadió que hoy "los tres lo han hecho defendiendo hasta arriba". "Tenemos futbolistas importantes arriba, pero la labor defensiva de todos ha sido fundamental y la clave para ganar este partido", aseveró.