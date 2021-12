¿Para amargarle la vida a Sergio Ramos? Curioso gesto del Real Madrid

David Alaba habló este viernes sobre su arribo a la capital española y reveló un detalle que pudo haber caído mal en el saliente Sergio Ramos, leyenda del club.



El defensa austríaco del Real Madrid aseguró que fue el propio club blanco el que le pidió llevar la camiseta con el número 4, como los legendarios excapitanes Fernando Hierro y Ramos, por lo que lleva ese dorsal "con orgullo y como aliciente adicional".



En una entrevista concedida al diario austríaco Kurier, en su edición del 1 de enero, el jugador destacó que ese número tiene una "historia especial" en el Real Madrid. "Además, me quedó claro que con ello las expectativas en mí serían más grandes aún", recordó en sus inicios en el Madrid.

Alaba destaca que sus primeros meses en el club blanco han sido muy satisfactorios. "Fue un año emocionante, también como persona. Fue un año muy emotivo y bonito", agregó el defensa de 29 años, quien llegó al Real Madrid el verano pasado procedente del Bayern Múnich, el vigente campeón de las Bundesliga alemana.



"Múnich es mi segundo hogar después de 13 años allí. En el club y en el equipo tenía un rol importante. Hasta llegar a ser un jugador líder conocí al club y a la ciudad de arriba y abajo. Tengo muchos amigos en Múnich. He tenido que renunciar a mucho confort (con el cambio a Madrid)", destacó.



Sobre sus conocimientos del español el defensa austríaco, hijo de un padre nigeriano y de una madre filipina, aseguró que ya logra mantener conversaciones cordiales. "Muchos (en el equipo) no hablan inglés, lo que me obliga a hablar español. (Pero) dar una entrevista (en español) eso ya sería otra cosa", reconoció sus limitaciones.



Uno de sus objetivos para el año 2022 es conceder una entrevista en idioma español.



Sobre su reciente infección con el coronavirus, la segunda desde el verano pasado, el defensor aseguró que lo superó razonablemente bien, con pocos síntomas. En todo caso, afirmó estar vacunado con la pauta completa contra el covid-19.



Entre sus objetivos deportivos para el año nuevo, Alaba destacó primero ganar la liga con el Real Madrid y llegar lo más lejos posible en las otras competiciones.



"Con la selección (austríaca) tenemos la posibilidad de llegar al Mundial a través de la repesca. Ese es mi sueño", concluyó el defensa madridista, ocho veces futbolista del año en su Austria natal. Austria se enfrentará el 24 de marzo próximo a Gales en la semifinal de la repesca de la Liga de las Naciones y en caso de ganar ese partido se enfrentaría el 29 de marzo por una plaza en Catar 2022 al ganador de Escocia y Ucrania.