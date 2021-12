Elche de Mojica y Helibelton reportó masivo contagio por covid-19

Máxima alerta en territorio español por el aumento progresivo de casos de covid-19 en los diferentes equipos de LaLiga.



El Elche ha confirmado de forma oficial este viernes, a través de su entrenador, Francisco Rodríguez, los positivos por covid de los jugadores argentinos Lucas Boyé, Darío Benedetto e Iván Marcone, además de los que afectan españoles Pere Milla y Lucas Pérez.



Además, el capitán Gonzalo Verdú también dio positivo a principios de semana, pero las últimas pruebas ya fueron negativas y se ha incorporado a los entrenamientos.

El entrenador no descarta que algunos de los positivos, entre los que también se encuentran miembros del cuerpo técnico, pueda recibir el alta, ya que recordó que el “virus es imprevisible”.



El técnico, además, se mostró partidario de aplazar la jornada y recordó que hace unos meses se aplazaron partidos porque los clubes no podían contar con dos o tres jugadores como consecuencia de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial, mientras que ahora hay “cien positivos en la Liga”.



“Habría que valorarlo, la verdad. Se podría tomar esa medida, aunque a nosotros no nos queda otra que preparar el partido y afrontarlo”, dijo el técnico, quien confirmó que esta mañana han estado presentes en la sesión todos los jugadores de la plantilla, incluidos los positivos para pasar nuevos test PCR por orden de LaLiga.