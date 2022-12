Real Madrid ya entrena a tope: regreso de los mundialistas

La vuelta de los internacionales españoles Dani Carvajal y Marco Asensio, que disputaron el Mundial de fútbol de Qatar 2022, fue la gran novedad en el entrenamiento del Real Madrid en su ciudad deportiva, con el italiano Carlo Ancelotti recuperando efectivos de cara al regreso de la competición a nivel de clubes.



Tras doce días de vacaciones para digerir la decepción en el Mundial con España, eliminados en los penaltis de octavos de final por Marruecos, Carvajal y Asensio regresaron a la dinámica de club y se reencontraron con sus compañeros del Real Madrid.

Rápidamente a las órdenes de Ancelotti, sin necesidad de un plan de trabajo especial por el buen momento de forma de ambos, tanto Carvajal como Asensio formaron parte de la dinámica de grupo que se ejercita con la vista puesta en el próximo 30 de diciembre, fecha en la que el Real Madrid regresa a la competición, midiéndose en LaLiga al Real Valladolid.



El centrocampista alemán Toni Kroos no pudo ejercitarse por unos problemas intestinales. Según informaron a EFE fuentes del club, no tendrá problema para reincorporarse en la sesión matinal del miércoles tras guardar reposo.



A diez días del regreso a la competición, la enfermería blanca no tiene integrantes tras abandonarla el francés Karim Benzema, en perfectas condiciones para reaparecer en Pucela ante el Real Valladolid en el último partido del 2022. Su compatriota francés Ferland Mendy, trabajó al margen este martes, con trabajo de campo y de gimnasio por unas leves molestias.



El entrenamiento, según informa el club blanco, se inició con ejercicios de posesión y presión antes de una parte táctica. Siguió con series de carrera, series de disparos a puerta y un partido final en un campo de reducidas dimensiones.



EFE