¿Se le acabó la dicha a Isco? Sampaoli aclaró su futuro en Sevilla

El argentino Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla español, aprovechó este martes su comparecencia, previa al partido de la Copa del miércoles ante el Juventud Torremolinos, para tratar sobre la planificación y el trabajo en el club en este parón por el Mundial y puntualizó sobre el futuro del centrocampista internacional

Isco Alarcón que "la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador".

"La realidad con Isco es una situación que no me involucra demasiado a mí. Mi función como entrenador es ver lo que tengo disponible y desarrollar un trabajo", argumentó el argentino, quien llegó ya iniciada la temporada en sustitución Julen Lopetegui y que fue preguntado por la situación del futbolista malagueño, quien no participa en las sesiones preparatorias desde que se retirara en los comienzos de la que se desarrollaba el pasado martes.



Sampaoli añadió que "Isco tiene una gran capacidad que ha marcado durante su carrera, pero la decisión sobre quién llega y quién se va no es del entrenador, sino del club" y que él se encasilla "en los que están para entrenar y tratar de que lleguen de la mejor manera".



Sobre los posibles refuerzos que potencien la plantilla cuando se abra el período de fichajes en las venideras semanas, dijo que antes de llegar esta campaña al Sevilla y una vez que se incorporó al club le trasladó "a un director deportivo -Ramón Rodríguez 'Monchi'- tan prestigioso cuáles son los lugares" que "necesitaría y los perfiles".



"Los nombres propios los determina Monchi y el club. Dependemos de su capacidad para traer lo que necesitamos para funcionar, al igual que los tiempos, que será ideal para poder prepararlos. Yo doy mis pautas y luego están los que resuelven, deciden" subrayó.



"El club está en contacto conmigo informándome de lo que va a llegar y yo espero que sea lo antes posible. Necesitamos un lateral izquierdo y un central izquierdo, además de un volante y un delantero por fuera o por dentro que dé contundencia", relató Sampaoli sobre las zonas a reforzar, e insistió en que no se desvía en "en temas que no" puede resolver él.



