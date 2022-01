Duro mensaje del Betis en contra del arbitraje por ‘favorecer’ al Rayo

Primero el Valencia y ahora el Betis, los clubes españoles se quejan del flojo nivel arbitral en LaLiga.



El Real Betis, que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, calificó este domingo de "ignominia" y de "incomprensible" el arbitraje recibido por su equipo en el estadio de Vallecas, donde empató a uno contra el Rayo Vallecano de Falcao en un encuentro que jugó con un futbolista menos por casi una hora debido a la expulsión con roja directa de su lateral Álex Moreno.

El defensa vio la cartulina roja en el minuto 32 por dar una patada en la cabeza a Isi Palazón, en una acción en la que el jugador del Rayo bajó la testa para dar al balón. Esta acción motivó la protesta del propio Pellegrini que fue a hablar con el árbitro nada más concluir la primera mitad, lo que le valió una tarjeta amarilla.



"El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas", aseguró en su cuenta oficial de Twitter el club verdiblanco.



En un mensaje publicado este domingo en dos tuits, el Betis censuró el arbitraje del colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz y consideró que "un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo".



El club sevillano enumeró como posibles errores arbitrales en Vallecas la "expulsión de Álex Moreno", una "mano en el área local" no señalada como penalti, una "falta previa al gol" del empate del Rayo y una falta pitada al portugués William Carvalho "cuando se quedaba solo" en el área local, para concluir con la siguiente afirmación: "no tiene explicación posible".



Acá el mensaje: