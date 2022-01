¡No marcó pero ayudó! Luchador Falcao en empate de Rayo contra Betis

Rayo Vallecano se ilusionó, sufrió, luchó y mereció más al final, pero salvó un empate en su casa contra Real Betis, que es tercero de la Liga de España, lo que no es poco.

Con Falcao como titular y en cancha los 90 minutos, el equipo de Iraola batalló contra un rival que se quedó con diez hombres desde los 33 minutos pero que vendió caro el 1-1 final, en un partido cerrado, muy luchado y que deja al visitante con 34 unidades, frente a 31 del equipo de 'El Tigre'.



Resumen de la primera media hora: dos duelos perdidos contra los centrales del Betis y un fuera de lugar de Falcao, mientras Trejos y Nteka parecían más claros, aunque era un partido muy, muy equilibrado.



Hasta que vino la expulsión de Alexandre Moreno a los 33 minutos por una imprudencia contra Palazón y parecía que estaba todo servido para el local pero no: darían siete minutos adicionales antes del descanso y ahí se avivaba el que jugaba con diez, en una hermosa triangulación entre Fekir, Bellerín y la definición de Canales, que hipnotizó a los zagueros locales y los obligó a sacar la pelota del fondo a los 45+2.



No se recuperó Rayo hasta el pitazo pero ya en el complemento salió por el empate y pedía falta Falcao en el área a los 49 pero no le compraba el árbitro, mientras su primera opción clara era un cabezazo apenas por arriba el travesaño, a los 62 minutos.



No esperó mucho pues un cabezazo suyo al suelo, a los 70, se estrelló rebeldemente en el palo, pero el rebote le quedó a Balliu, quien definió arriba para el 1-1. ¡Se salvaba el invicto en casa del Rayo!



Y quería seguir derecho, y se hablaría toda la semana de Guardiola si le entraba el fenomenal remate de media distancia a los 75, igual que el atajadón de Rui Silva al remate de Trejo a los 80 o el nuevo cabezazo de Falcao a lo 81 al fin y aguantaba Betis la arremetida con solo diez efectivos. De hecho salvaría Silva ante los remates furiosos de Bebé primero y de García en el remate y era figura de su equipo.



El gran premio sería para el visitante, que tuvo todo en contra, y se quedó con la ganas Rayo de volver a ganar ane su gente, en su fortaleza, pero no estuvo ml el punto, que lo mantiene cerca de zona de clasificación europea.