Frenético y decisivo calendario: Real Madrid prepara la artillería

El regreso del brasileño Casemiro tras sanción y de Mariano Díaz y Álvaro Odriozola después de superar sus respectivas lesiones, son las novedades de una convocatoria con la presencia de Toni Kroos y el canterano Sergio Arribas, mientras que Zinedine Zidane no fuerza la vuelta de Eden Hazard. Cabe aclarar que el equipo de Zidane enfrenta entre semana el duelo por la Champios contra el Liverpool, uelve e jugar contra el Barcelona el fin de semana, y luego jugará el partido de vuelta de los cuartos de final.

El Real Madrid no podrá contar ante el Eibar con los lesionados Dani Carvajal, Sergio Ramos y el uruguayo Fede Valverde. Zidane ha decidido no convocar a Hazard, después de que el belga regresase a la dinámica de grupo en la última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas.



Kroos, que no jugó con la selección alemana por un problema muscular, se ha recuperado a tiempo y entra en la citación de Zidane que igualmente refuerza la presencia de centrocampistas llamando al canterano arribas.

Respecto al partido de la última jornada liguera en Vigo regresan Casemiro, Odriozola y Mariano, que provoca la ausencia de Hugo Duro. Los 20 convocados para el duelo liguero ante el Eibar son: Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube. Defensas: Odriozola, Militao, Nacho, Varane, Mendy, Marcelo. Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Arribas. Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano.





